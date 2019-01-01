إبراهيم غالب يواصل غيابه عن تدريبات الفيصلي

بدون أسباب.. نجم الفيصلي إبراهيم غالب يواصل غيابه عن التدريبات

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قاطع نجم نادي الفيصلي إبراهيم حسن التدريبات لليوم الرابع على التوالي بدون إبداء أية أسباب.

وأعلن نادي الفيصلي نبأ غياب لاعبه عبر بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء بيان الفيصلي كالتالي: " واصل اللاعب إبراهيم غالب غيابه عن التمارين لليوم الرابع على التوالي"

وكان غالب قد انتقل إلى نادي الفيصلي قادمًا من نادي النصر في صفقة انتقال حر لمدة عام قابل للتمديد إلى عام إضافي.

عجز المارد الأحمر مستمر - بيراميدز يقصي الأهلي من دور الـ16 بكأس مصر

يذكر أن لاعبي الفيصلي واصلوا تدريباتهم اليوم بعد فوزهم بالأمس في مباراة ودية على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد استعدادًا للموسم الجديد.