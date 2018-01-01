إبراهيم حسن: شعارنا الفوز فقط في مباريات بيراميدز بالدوري

بيراميدز في وصافة الدوري بفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز، على أن فريقه يعتبر كل مباراة في الدوري أنها مباراة كأس ولا شعار لهم إلا الفوز في كل المباريات.

وقال حسن في تصريحات صحفية: "نلعب جميع المباريات، بهدف الفوز فقط لا ننظر إلى الأمور الأخرى، نريد المنافسة على قمة الدوري".

وواصل: "نحن نعلم أهمية المرحلة القادمة، هناك منافسة شريفة بين اللاعبين لحجز مكاناً أساسياً في تشكيل الفريق، والجهاز الفني يعمل بمنتهى العدالة في الاختيارات".

وتابع: "نحن جاهزون لمواجهة إنبي، نجحنا في استغلال فترة توقف الدوري وقمنا بتجهيز اللاعبين من خلال بعض المباريات الودية".

ويستعد بيراميدز لمواجهة إنبي، مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة الـ 18 من الدوري المصري، على استاد الدفاع الجوي.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر بعد لعب 14 مباراة.