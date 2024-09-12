"آخر إرث إبراهيم المهيدب" .. فيديو مثير يكشف عن مصير مكتب رئيس النصر المستقيل!

هذا ما فعله أعضاء شركة النصر في مكتب المهيدب!..

استمر شهرين فقط على رأس مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، قبل أن يقرر الرحيل بشكل نهائي؛ الحديث هُنا عن إبراهيم المهيدب.

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الجمعية العمومية للنصر قامت بـ"تزكية" المهيدب، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة "غير الربحية"؛ إلا أنه دخل في "صدام صلاحيات" مع مسؤولي المؤسسة الربحية، والإيطالي جويدو فينجا، المدير التنفيذي للنادي؛ ما دفعه لتقديم استقالته.

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وبعد قبول وزارة الرياضة "استقالة" المهيدب رسميًا؛ نشرت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو مثير من داخل نادي النصر، عن آخر إرث الرئيس السابق.

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وحسب ما ظهر في الفيديو الذي نشرته الصحيفة؛ تم تحويل مكتب إبراهيم المهيدب داخل النادي، إلى "قاعة اجتماعات" لأعضاء شركة النصر.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة السعودية، كلفت عبدالله العمران برئاسة مجلس إدارة شركة النصر "غير الربحية"؛ لحين إجراء انتخابات جديدة، في الأيام القادمة.