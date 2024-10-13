"جيش من الأسود قائده نعامة يُهزم أمام جيش من النعام قائده أسد"

كشف أحمد البريكي، الرئيس التنفيذي السابق بنادي النصر، عن موقفه إزاء الدعوات الجماهيرية بعودته إلى إدارة النادي، كونه أحد العناصر البارزة في موسم 2018-2019، الذي شهد تتويج فريق الكرة باللقب الاستثنائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال البريكي، عبر برنامج "دورينا غير" إنه كان المرشح الأول لتولي منصب نائب الرئيس، مع الرئيس السابق للمؤسسة غير الربحية، إبراهيم المهيدب، ولكنه قدم اعتذارًا قبل غلق باب الترشح بيومين.

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وأضاف "شرف لأي أحد، ولكن لو عُرض عليّ العودة للرئاسة التنفيذية في النصر بالوقت الحالي، فلن أقبلها؛ لأن لديّ التزامات كثيرة جدًا، ربنا يجعلنا عند حسن ظن الجماهير الذين أحبونا وأحببناهم، ولكن إذا كرّمني الله بالعودة، فستكون بظروف خاصة تسمح، وبيئة جاهزة لتحقيق شيء".

وتطرق البريكي للحديث عن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني السابق للنصر، قائلًا إن تأخر إقالته كان مضيعة لكل الجهود الإدارية والمالية، مضيفًا "قبل نهائي كأس الملك، كان ضمن الاقتراحات، أن يتم توجيه الشكر إلى كاسترو والطاقم الإداري بالفريق بالكامل، ويتم استقطاب قائد جديد وفق ما تراه اللجنة الرياضية، من أجل قيادة تلك الكتيبة التي أعتقد أنها أفضل فريق مر على النصر، ومن أفضل المجموعات التي مرّت على الدوري السعودي، ولكن كما يقول (جيش من الأسود قائدهم نعامة يُهزم أمام جيش من النعام قائدهم أسد)".

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وأعلن نادي النصر عن إقالة لويس كاسترو، في سبتمبر الماضي، لسوء النتائج، عقب التعادل مع الشرطة العراقي (1-1)، في الجولة الأولى من دوري النخبة الآسيوية، فيما تمكن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد، من تحقيق العلامة الكاملة، في أولى 5 مباريات بكافة المسابقات.