إبراهيم العنقري ينتقد رينارد: نجاحه السابق بسبب الهلال .. وفعل كل شيء لإسقاط المنتخب السعودي

"عندما تغيرت تشكيلة اللاعبين فشل هيرفي في مهمته"

لا تزال أصداء خسارة منتخب السعودية خلال منافسات كأس الخليج الأخيرة تتردد في وسائل الإعلام المحلية، بحثًا عن حلول لتصحيح مسار الأخضر في البطولات المقبلة.

وودع منتخب السعودية بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، من الدور نصف النهائي بعد خسارته من عمان (2-1)، وظهوره بمستوى غير مقنع، ليفتح أبواب التساؤلات حول مستقبل الأخضر في البطولات المقبلة وتصفيات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم العنقري، الإداري السابق بالهلال، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC أكشن": " رينارد لا يقرأ إمكانيات اللاعبين ولا يختار لاعبيه بشكل جيد، كما أنه لا يستطيع توظيفهم بشكل جيد".

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وأضاف: "رينارد استفاد من لاعبي الهلال في الفترة السابقة، وكانت تشكيلة المنتخب كلها من الزعيم ويعتمد عليهم باستمرار، باستثناء لاعب أو اثنين".

وتابع العنقري: "رينارد كان يلعب بنفس طريقة الهلال، التي تعتمد على الضغط العالي والضغط العكسي والاستحواذ، وعندما تغيرت تشكيلة اللاعبين، فشل رينارد في مهمته".

وواصل: "رينارد في ولايته الأولى استفاد من لاعبي الهلال، حيث كان يستدعي لاعبي الفريق ويضيف لهم لاعبًا أو اثنين ويلعب بنفس طريقة الضغط العالي والاستحواذ التي يلعب بها الهلال".

وأكمل: "عندما عاد رينارد في ولايته الثانية، غير كثيرًا من طريقته وتوظيف اللاعبين، فينقل مهند بوشل إلى الظهير العكسي ولاعب الوسط عبد الإله هوساوي يلعب على الطرف، ويختار اللاعب الاحتياطي في فريقه ويترك الأساسي".

وختم العنقري: "رينارد فعل كل شيء في كأس الخليج يسقط المنتخب في فخ الخسارة وأنا لا أرى في الفرنسي مدربًا قادرًا على قراءة اللعب واختيار اللاعبين المناسبين وتقديم أداء ينتشل المنتخب في تصفيات كأس العالم".