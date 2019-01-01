إبراهيموفيتش يطلب راتب خيالي للعب في الدوري الإيطالي

هل يستطيع أي نادٍ تلبية هذا المبلغ الكبير؟

أصبح لزامًا على أي فريق يُريد الحصول على خدمات زلاتان إبراهيموفيتش أن يدفع له راتبًا قدره 860 ألف جنيه استرليني شهريًا حتى يقبل الانضمام إليه، وذلك حسبما كشفت تقارير من الصحافة الإيطالية.

وكان إبراهيموفيتش قد أعلن عن نهاية رحلته مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بعد نهاية عقده وعدم وصوله لاتفاق حول التجديد، ليكون حرًا ويمكنه الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الدوري الإيطالي هو الوجهة الأقرب للدولي السويدي على الأرجح، حيث أكدت الصحافة اهتمامات فريقه الأسبق، ميلان، بالظفر بخدماته في يناير، إلى جانب بروز اهتمام من فريق بولونيا هو الآخر، ومؤخرًا طُرِح اسم نابولي أيضًا.

لكن يبدو أن طلبات صاحب الـ 38 عامًا المادية ستكون صعبة التلبية في هذه الفرق، فصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية كشفت أن مينو رايولا وكيله، يطلب ما قد يصل إلى 900 ألف يورو شهريًا لموكله، على أن يكون العقد لمدة ستة أشهر لينتهي في الصيف المقبل.

بالطبع فإن إبراهيموفيتش يُعد واحدًا من أساطير كرة القدم عبر تاريخها بما قدمه في مختلف الأندية التي لعب لها حتى وإن فشل في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا رغم لعبه لكبار القوم في القارة العجوز مثل إنتر وميلان ومانشستر يونايتد وبرشلونة وغيرهم.

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الجديد أيضًا أن يوفنتوس قد طرحت الصحيفة اسمه كخيار محتمل للسلطان لما لدى النادي من علاقات جيدة مع وكيله رايولا، فرايولا قد أنهى صفقة ماتياس دي ليخت لليوفي في الصيف الماضي، ويُعد من المقربين لإدارة أنيلي وكذلك جمهور السيدة العجوز.

لكن يبقى اللغز في هل سيقبل كريستيانو رونالدو أن يتواجد لاعب بحجم زلاتان ليُنازعه السيادة في بطل الدوري الإيطالي؟، يبدو أن الأمر سيكون صعبًا حقًا، ليكون الأقرب هو الانضمام إما إلى ميلان أو نابولي.

على كل حال، فإن تلبية رغبات إبراهيموفيتش المادية سيكون صعبًا بالنسبة للميلان ونابولي حتى وإن كانت الرغبة جمّة في التوقيع معه، فمن المعروف مثلًا أن الروسونيري يُقاسي أزمات بسبب قانون اللعب المالي النظيف والذي سيضطره لبيع أحد نجومه بحد أقصى في الصيف المقبل لتوفير النفقات خشية الدخول في عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نابولي ومالكه، قد أكد للصحافة مؤخرًا على اهتمام فريقه بالحصول على إبراهيموفيتش، وقد رجح البعض إمكانية نجاح الصفقة لما لدى إبرا من علاقة وطيدة مع كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الجنوبي.