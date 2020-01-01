عرض جديد لإبراهيموفيتش يُبعده عن ميلان

الصداقة قد تلعب دوراً في وجهة إبرا المقبلة

كشف سينيسا ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا، بأن الوجهة المقبلة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ستكون إما فريقه أو سيقرر العودة إلى السويد.

ويملك إبرا عقداً مع ميلان حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن تشير التقارير إلى عدم تمديده ورحيل اللاعب بعد فقط ستة أشهر بفترته الثانية مع الروسونيري.

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وقال ميهايلوفيتش مع "Vece sa Ivanom Ivanovicem": "زلاتان اتصل بي قبل عدة أيام وسنرى بعد ماذا سيفعل في الصيف القادم".

وأكمل: "بالتأكيد لن يستمر في ميلان، سنرى إذا كان سينضم لنا أو سيعود إلى السويد".

وأمضى إبراهيموفيتش الأسابيع الماضية في مسقط رأسه وتدرب مع النادي الذي يدخل في ملكيته هاماربي، وسط أقاويل عن إمكانية التحاقه بصفوفه كلاعب.

ورحب المدير الرياضي لهاماربي بفكرة انضمام نجم بلاده بشكل رسمي إلى صفوفه الموسم القادم، ولكن أكد أن الأمر يعود فقط للاعب ليقرر ماذا سيفعل.

ويرتبط الثنائي إبراهيموفيتش وميهايلوفيتش بعلاقة صداقة وطيدة منذ أيام كانا في إنتر ، الأول كلاعب والثاني كمساعد مدرب لروبرتو مانشيني.