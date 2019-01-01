إبراهيموفيتش يكشف نصيحته للوكاكو ويختار الأفضل في العالم

والأفضل ليس رونالدو أو ميسي

هيثم محمد تويتر

أبدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رأيه في المقارنة بين مهاجم إنتر الحالي روميلو لوكاكو والسابق ماورو إيكاردي، كما اختار اللاعب الأفضل في العالم برأيه حالياً.

وارتبط إبرا بالعودة إلى إنتر لتعويض إصابة أليكسيس سانشيز، الأمر الذي علق عليه في الجزء الأول من الحوار مع "لاجازيتا".

وقال إبرا: "أرقام إيكاردي تتحدث عنه، ولكن المشكلة أنه لم يكن يضحي من أجل باقي الزملاء والفريق، لوكاكو على الجانب الآخر ليس مهارياً، ولكن قوة بدنية هائلة".

وأضاف: "لو استمع لنصيحتي لكان تحسن، تراهنا أن أعطيه 50 باوند على كل استلام صحيح، ولكن قال لي ماذا سأستفيد، قلت له سأجعلك لاعباً أفضل، رفض التحدي، ربما كان يخشى الخسارة".

وواصل السويدي: "ولكن بعيداً عن المزاح، هو لاعب قوي ويملك رغبة هائلة لتحطيم العالم، سينجح مع إنتر".

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وعن رأيه في اللاعب الأفضل بالعالم حالياً: "مبابي بلا شك، ولكن أريد نصحه، النجاح الذي يأتي في سن مبكرة يجب أن تبذل مجهوداً وتمتلك رغبة مضاعفة للحفاظ عليه وتحقيق المزيد".

ويلعب إبرا حالياً مع جالاكسي الأمريكي، وينتهي عقده مع الفريق بحلول نهاية العام الجاري.