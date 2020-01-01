إبراهيموفيتش يتحدى كورونا ويعود للتدريبات

السويدي لا يوقفه شيء

قرر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان العودة للتدريبات مجدداً، رغم الحظر المفروض في إيطاليا وتوقف النشاط الرياضي.

وتوقفت الحياة بشكل تام في إيطاليا كون البلاد من الأكثر تضرراً بسبب الوباء الفيروسي، وتم تعليق كافة الفعاليات الرياضية لأجل غير مسمى.

ونشر نادي هاماربي السويدي صوراً للنجم إبراهيموفيتش بأزياء الفريق أثناء مشاركته بالحصة التدريبية الخاصة بالنادي صباح الخميس.

واستغل إبرا استمرار الحياة بشكل طبيعي في بلاده، إذ لم يُعلن البلد الاسكندنافي عن حظر التجوال، وعادت الفرق للتدرب الأسبوع الجاري بعد توقف دام لأسبوعين.

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وقال ياسبر هانسن، المدير الرياضي لهاماربي، مع موقع النادي الرسمي: "بالتأكيد نرحب بتواجد زلاتان في التدريبات، هو مع عائلته هنا منذ أسبوع وأراد لعب الكرة".

وأضاف: "الأسبوع الحالي عدنا طواعية للتدرب المنفرد، وسنبدأ التدريب الجماعي الأسبوع القادم، وسنناقش مشاركة إبرا إذا أراد".

وأوضح النادي في بيانه أن مركز التدريبات سيظل مغلقاً أمام الجمهور والإعلام، وذلك تخوفاً من توافد الأفراد لمشاهدة إبراهيموفيتش.