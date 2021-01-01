إبراهيموفيتش بعد هدفه الـ 500: عملي هو مساعدة الفريق

أبرز تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش بمناسبة وصوله للهدف رقم 500 مع الأندية

قال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان إن الهدف الأبرز بالنسبة له هو تسجيل الأهداف من أجل مساعدة الفريق الذي هو صميم عمله في الأساس.

وفي شوط المباراة الأول والذي يجمع بين ميلان وكروتوني ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي، شهدت الـ 45 دقيقة الأولى حدثًا استثنائيًا لزلاتان.

إبراهيموفيتش منح ميلان التقدم في الدقيقة الـ 30 مسجلًا الهدف رقم 500 له في مسيرته مع الأندية ليواصل النجم السويدي تربعه على عرش الأرقام القياسية.

وبين شوطي المباراة وفي تصريحات سريعة نقلتها قنوات بي إن سبورتس أكد زلاتان إبراهيموفيتش أن الوصول إلى الأرقام الفردية ليس الهدف الرئيسي بالنسبة له.

وأضاف: "500 هدف؟ هذا رقم كبير بالطبع، وهو يعني أنني أحرزت أهدافًا كثيرة في مسيرتي ولكن الأهم هو الاستمرار ومساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة"

وتابع: "عملي هو دعم المجموعة دائمًا بأي طريقة متاحة من أجل مواصلة التقدم للأمام، وتسجيل الأهداف هو جزء من عملي من أجل الفريق ومساعدته بكل الطرق الممكنة".

وحول المباراة قال: "نحن يجب أن نلعب المباراة ونفوز حتى نضغط على الإنتر والفرق التي تنافسنا وتسبب لنا المصاعب بكل تأكيد، ولكن علينا أن نستغل اللحظات المناسبة لمواصلة تحصيل النقاط".

ميسي الأفضل في العقد الأخير .. تعرف على ترتيب رونالدو ونيمار

يذكر أن ميلان قد فقد صدارة الدوري الإيطالي لصالح إنتر مؤقتًا ويسعى لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم على ملعبه سان سيرو أمام كروتوني من أجل استعادتها من جديد.