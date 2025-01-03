"كان سيصبح مثيرًا" .. إبراهيموفيتش يرد على عدم احترافه في دوري روشن السعودي

ماذا قال إبراهيموفيتش عن الأجواء في السعودية؟

أعرب أسطورة الكرة السويدية، زلاتان إبراهيموفيتش، عن سعادته الكبيرة، بالتواجد في السعودية، كاشفًا عن رأيه إزاء فكرة اللعب في الدوري السعودي، إذا استمر كلاعب كرة القدم.

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وأعلن إبراهيموفيتش، عن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في صيف 2023، فيما يتولى حاليًا منصب المستشار لشركة ريد بيرد المالكة لنادي ميلان، علمًا بأن زلاتان يرافق فريقه إلى الرياض، حيث يستعد الروسونيري لملاقاة يوفنتوس، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي، والتي تقام على ملعب الأول بارك.

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وقال نجم ميلان السابق، عبر فضائية SSC، إنه يركز حاليًا على عمله الجديد في رحلته، ولكن كلاعب، لا يدري بشأن ما إذا منحت له الفرصة مسبقًا للعب في السعودية، مضيفًا "أرى هنا شغفًا كبيرًا، وعادات وتقاليد كروية عريقة، يقدمون أمورًا جديدة لجلب الكثير من الاهتمام لكرة القدم السعودية، الآن لم أعد ألعب، ولكن الأمر كان سيصبح مثيرًا إذا لعبت هنا".

وأبدى إبراهيموفيتش سعادته بالتواجد في السعودية، والترحاب الكبير الذي لاقوه في المملكة، معربًا عن تمنياته بأن تستمع الجماهير باللقاء.

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ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة ميلان ويوفنتوس، إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي، ليضرب موعدًا مع إنتر، الذي تأهل بفوزه على أتالانتا بهدفين دون مقابل، في دور الأربعة.