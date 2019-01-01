إبراهيموفيتش: أتحدى ميسي ورونالدو وجوارديولا اختبأ مني

الأسطورة السويدية إبراهيموفيتش يتحدى رونالدو وميسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

قدم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، تحدياً على طريقته الخاصة للثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية: "أنا معجب بكريستيانو رونالدو، إنه يعمل بجهد ولعب في كل مكان ولكن في إيطاليا الوضع مختلف، لهذا أنا لست مندهشاً لأنه يسجل أقل من السابق".

وتطرق للحديث عن ليونيل ميسي قائلاً: "ماذا أقول عنه؟ إنه لديه موهبة فريدة ومختلفة من نوعها".

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وواصل اللاعب صاحب الـ 38 عاماً حديثه: "سنرى أي يكون هذا الثنائي عندما يكونان في مثل عمري".

وأثنى المهاجم السويدي المعتزل، عن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وقال: "لقد كان له تأثير لا يصدق على مسيرتي، في رأيي أنه لا يزال "سبيشال وان"، أتمنى أن يعود إلى التدريب مجدداً وأنا متأكد من أنه سيعود إلى الفوز".

وعلى عكس البرتغالي مورينيو، يبدو أن إبراهيموفيتش لا توجد لديه ذكريات سعيدة مع بيب جوارديولا.

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وقال لاعب برشلونة الأسبق في تصريحاته الصحفية: "عندما واجهنا بعضناً البعض اختبأ، لقد انتظر مني أن أغادر ثم رحل من غرفة خلع الملابس، إنه مدرب ظاهرة ولكن كرجل !!".