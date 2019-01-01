إبراهام: أمي بكت كثيراً بسبب الهجوم العنصري علي

المهاجم الإنجليزي واحد من كثيرين تعرضوا إلى هجوم عنصري هذا الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد تامي إبراهام، لاعب تشيلسي الإنجليزي أن والدته بكت كثيراً، عند تعرضه إلى العنصرية من بعض الجماهير.

وتعرض المهاجم الشاب إلى هجوم عنصري، على وسائل التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء أمام ليفربول في السوبر الأوروبي.

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وقال اللاعب صاحب الـ 21 عاماً في تصريحات تلفزيونية: "أتذكر عند الحديث مع أمي، لقد كانت تبكي كثيراً، ليس من الجيد أن ترى ابنك وهو يتعرض إلى إساءة".

وتابع: "بالنسبة لي أنا شخص قوي لا أتأثر بمثل هذه التصرفات، لقد كانت لحظة صعبة على أن أرى أمي في هذه الحالة".

وواصل: "لقد دعمني المدير الفني لامبارد عقب هذا الهجوم، إنه على اتصال دائم بي لمعرفة حالتي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "من الرائع أن تجد هذا الدعم من زملائك ومديرك عندما تحتاجه".

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ويعد المهاجم الشاب، واحد من ضمن الحالات التي تتعرض إلى هجوم عنصري في إنجلترا هذا الموسم، مثل بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وزوما مدافع تشيلسي.

جدير بالذكر أن إبراهام سجل أربعة أهداف مع البلوز حتى الآن في كافة المسابقات.