أيوفي عن مستقبله مع شباب الأهلي: لا أعلم!

المهاجم الإكوادوري سيحدد مستقبله عقب نهاية الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ترك خايمي أيوفي مهاجم شباب الأهلي الباب مفتوحًا حول إمكانية استمراره مع فريقه للموسم القادم.

وانضم المهاجم الإكوادوري للفرسان الحُمر الصيف الماضي ليخوض موسمه الأول في دوري الخليج العربي، ولكن التجربة لم تكن ناجحة كثيرًا إذ لا يُعد اللاعب من العناصر الأساسية للفريق.

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أيوفي أبدى سعادته بالفوز بكأس رئيس الدولة الإمارتي عقب الانتصار على الظفرة بهدفين مقابل هدف واحد، مضيفًا "أعتبر أننا حظينا بموسم جيد رغم البداية غير الجيدة".

ومن ثم قال حول مستقبله مع الفريق "لا أعرف أن سأكون الموسم القادم. تركيزي الحالي على إنهاء الموسم بأفضل حالة كمهاجم".

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ31 عامًا سبق ولعب للنصر السعودي موسم 2012-2013.