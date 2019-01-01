أيوبي: هذه هي أفضل طريقة للرد على هزيمتنا أمام ليفربولِ

مهاجم آرسنال أليكسندر أيوبي راضٍ على أداء الفريق بعد الفوز على فولهام برباعية

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال أليكس أيوبي مهاجم فريق آرسنال إنه سعيد بالفوز الكبير الذي حققه على فولهام برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب الإمارات في إطار الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يأتي هذا الفوز بعد خسارة المدفعجية أمام ليفربول في الجولة الماضية بخماسية مقابل هدف.

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وقال أيوبي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "لقد كان أداءً رائعًا من الفريق وأبلغ رد بعد الخسارة من ليفربول، لقد سُنحت لفريق فولهام أكثر من فرصة ولكننا تحلينا بالمرونة، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، ولكننا أحرزنا أربعة أهداف وهذا كافٍ للرد على الهزيمة الكبيرة أمام ليفربول".

وتابع مهاجم المدفعجية حديثه وقال: "بعد الخسارة أمام ليفربول استعدنا توازنا في التدريبات ولعبنا بثقة اليوم، نود أن نجعل الخصوم تهاب مننا في ملعب الإمارات".