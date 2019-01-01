أين سيذهب ستوريدج بعد تمنعه على أندية إيطاليا وألمانيا؟

خيار جديد خارج التوقعات

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجهة المهاجم الإنجليزي دانيال ستوريدج، بعد تعثر مفاوضات نقله لأحد أندية الدوري الإيطالي.

واقترن اسم صاحب الـ30 عامًا بأكثر من نادٍ إيطالي، أبرزهم الثنائي أتالانتا وبولونيا، بخلاف ما تردد عن اهتمام آينراخت فرانكفورت لتعويض رحيل الصربي لوكا يوفيتش بعد انتقاله لريال مدريد.

لكن مساء اليوم الخميس، أفادت بعض الصحف الإيطالية نقلاً عن تقارير تركية، أن مهاجم مانشستر سيتي وتشيلسي الأسبق في طريقه للانتقال لنادي طرابزن سبور التركي في صفقة انتقال حر.

وتقول الأنباء، إن صاحب القدم اليسرى القوية سيطير إلى بلاد أحفاد العثمانيين مساء اليوم، من أجل الخضوع للفحص الطبي، الذي سيعقبه إعلان انضمامه لنادي التركي الجديد، بعقد مدته عامين مع خيار التجديد لموسم ثالث، وبراتب سنوي يُقدر بنحو 3 مليون يورو.

ورحل ستوريدج عن ليفربول بعد انتهاء عقده مطلع يوليو الماضي، وطوال هذه الفترة حامت الشكوك حول مستقبله، إلى أن جاء التحديث الآخر عن اقترابه من طرابزون سبور التركي.

طُلب من ستيفن جيرارد الاختيار بين إيفرتون ومانشستر يونايتد. 😂 pic.twitter.com/UMCYyXtdAO — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 14, 2019

وسيغادر ستوريدج بلاده وفي سجله 77 هدفًا من مشاركته في 218 مباراة على مستوى البريميرليج، منهم 4 أهداف من 27 مباراة الموسم الماضي، فضلاً عن رصيده الدولي بتسجيل 8 أهداف في 26 مباراة دولية مع الأسود الثلاثة.