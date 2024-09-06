"أصيب بنزيف داخلي ورسالة اللاعب إلى الجماهير" .. حقيقة خضوع أيمن حسين لجراحة في القلب بعد مباراة العراق وعمان

بعد إصابته المفاجئة في مباراة عمان..

أثار الدولي العراقي أيمن حسين، نجم فريق الخور القطري، قلق متابعيه، بعد تعرضه لإصابة مفاجئة أثناء مشاركته في مباراة العراق وسلطنة عمان، على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ووقع أيمن حسين على هدف المباراة الوحيد، ليقود منتخب العراق للفوز على عمان بنتيجة (1-0)، وشارك اللاعب لمدة 84 دقيقة، قبل أن يطلب التبديل، فيما تم نقل حسين إلى أحد المستشفيات بالكويت، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية الأولية للاعب، في البصرة، إصابته بكدمة رئوية أدت إلى حدوث نزيف داخلي، فيما أوضح فراس بحر العلوم، عضو الاتحاد العراقي، بأن الإصابة عبارة عن نزيف في الشريان الأبهر بقلبه.

ونشر المركز الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، بيانًا، أكد فيه خضوع أيمن حسين، إلى تدخل جراحي تكلل بالنجاح في أحد مستشفيات دولة الكويت، ويخضع اللاعب للمتابعة والرعاية المستمرة من قِبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، والذي تقدم بدوره بالشكر إلى الجانب الكويتي لمتابعة حالة اللاعب وتقديم كافة التسهيلات.

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ووجه أيمن حسين رسالة عبر موقع (إنستجرام)، قال فيها "الحمد لله دائمًا وأبدًا، الحمد لله حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله.. اطمئن أخوتي الجماهير العراقية بأنني بخير والحمد لله بفضل دعواتكم.. شكرًا لوزير الصحة الكويتي (أحمد العوضي)، وشكرًا إلى وزير الشباب والرياضة الكويتي (عبد الرحمن بداح المطيري)، وإلى السفير العراقي المنهل الصافي، وإلى الكابتن عدنان درجال الذي رافقتي في رحلتي من البصرة إلى الكويت، وشكرًا للكابتن يونس محمود على تواصله الدائم، وشكرًا لجميع من اتصل وبعث رسالة للاطمئنان على صحتي، استراحة بأمر الله، وأمر الله كله خير".

ومن المقرر أن يحل منتخب العراق ضيفًا على نظيره الكويتي، على ملعب جابر الأحمد الدولي، يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية، في الدور الثالث في تصفيات كأس العالم، حيث يغيب أيمن حسين الذي قدم مستويات تهديفية متميزة مع المنتخب العراقي، بإحراز 11 هدفًا في آخر 8 مباريات بقميص أسود الرافدين.