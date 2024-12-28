"لم يكن هناك حيادية" .. أيمن حسين ينتقد منظمي خليجي 26 بسبب تمييز جمهور السعودية!

نجم العراق يؤكد على أن قلة حضور الجماهير العراقية كان سببًا في الهزيمة

انتقد أيمن حسين مهاجم المنتخب العراقي، اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج "خليجي 26" بالكويت، بسبب تمييز الجماهير السعودية على العراقية، بشأن عدد التذاكر.

ونجح الأخضر السعودي في الفوز على العراق، ومن ثم خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي خليجي 26 المقامة حاليًا بالكويت.

وقال حسين خلال تصريحات لقناة "الكاس" القطرية: "مبروك للسعودية، وقدمنا مباراة رائعة هي الأفضل من بعد بطولة آسيا، والمنتخب السعودي كان غير موجود، ولكننا وقعنا في أخطاء استغلوها وحققوا الانتصار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نعتب على اللجنة المنظمة، والجماهير دائمًا ما تشكل حافزًا لنا، وليس من المعقول أن 55 ألف لجمهور المنتخب السعودي، و10 آلاف لجمهور العراق".

واستطرد قائلًا: "كان يجب أن يكون هناك حيادية بين الجمهورين، وهذا ليس عذرًا ولكن نبارك للسعودية على الانتصار".

واختتم مهاجم أسود الرافدين تصريحاته قائلًا: "نستمد قوتنا من المدرب والجماهير، وأعتقد أن تصريح الكابتن يونس غير مقصود ودائمًا ما تكون مباريات السعودية والعراق ديربي".