أيمن أشرف بقناع في مران الأهلي استعدادًا لإنبي

الأهلي يستعد لمواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يشارك أيمن أشرف، مدافع فريق الأهلي، في المران الجماعي بقناع واقي بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة فريقه الأخيرة أمام سموحة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بصعوبة على حساب سموحة في الدقيقة الأخيرة، بهدف دون رد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتعرض أيمن أشرف لإصابة قوية في مباراة سموحة بكسر في الأنف، حيث تعالج وأكمل المباراة وقتها حتى نهايتها قبل الخضوع للفحوصات عقب اللقاء.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب سيشارك في التدريبات بقناع واقي من أجل الامساك بأنفه خلال المران.

ويتخوف الجهاز الطبي من أي صدام بين أيمن أشرف ولاعب أخر خلال المران حتى لا تتفاقم إصابة مدافع الأهلي قبل مواجهة إنبي.

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ويعاني خط دفاع الأهلي بسبب غياب سعد سمير للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وابتعاد محمد نجيب عن مستواه، وبنسبة كبيرة سيتواجد رامي ربيعة في حال عدم تمكن أيمن أشرف من المشاركة.