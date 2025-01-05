تكبره بـ4 أعوام .. 6 مؤشرات تكشف عن احتمالية علاقة بين جود بيلينجهام ومغنية إسبانية

هل يوجد علاقة عاطفية بين نجم ريال مدريد والمغنية الإسبانية؟

ظهرت مؤخرًا تكهنات تشير إلى احتمال وجود علاقة عاطفية بين المغنية الإسبانية الشهيرة أيتانا ولاعب وسط فريق ريال مدريد؛ الإنجليزي جود بيلينجهام.

بينما لا تزال الأحاديث تدور حول ما إذا كانت أيتانا قد عادت لشريكها السابق ميجيل برناردو، بدأت تلوح في الأفق شائعات جديدة تشير إلى وجود ارتباط بينها وبين اللاعب الإنجليزي.

ورصد متابعو أيتانا وبيلينجهام 6 مؤشرات قد تدل على علاقة تجمع بينهما، وهي: 1-تلميح من أيتانا، حيث كتبت عبر إحدى منصاتها الاجتماعية: "عندما تنجح أخيرًا في لفت انتباه من تعجب به"، وأرفقت المنشور بإحدى أغانيها.

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وأما عن المؤشر الثاني وهو متابعة متبادلة على إنستجرام، بعدما بدأ كلاهما في متابعة الآخر مؤخرًا، 3-الإعجابات المتكررة، إذ يظهر بيلينجهام اهتمامًا كبيرًا بمنشورات أيتانا، حيث قام بإبداء إعجابه حتى بصورها القديمة، أيتانا بدورها قامت بعدد أقل من الإعجابات على منشوراته.

4-اهتمام أيتانا المفاجئ بكرة القدم، وأصبحت تشارك صورًا من ملعب سانتياغو برنابيو بشكل متكرر، 5-ارتداء نفس الملابس، حيث لاحظ الجمهور أنهما ظهرا وهما يرتديان نفس القميص.

وأما عن المؤشر السادس والأخير، فهو التعاون مع نفس العلامات التجارية، لأن أيتانا أصبحت سفيرة جديدة لإحدى العلامات الرياضية مؤخرًا، وهي التي ترعى بيلينجهام أيضًا.

وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الطرفين بشأن طبيعة العلاقة، ومع ذلك، تتابع وسائل الإعلام بحرص كل تحركاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وخارجها، في انتظار أي إشارة قد تؤكد أو تنفي الشائعات.

الجدير بالذكر أن أيتانا تكبر بيلينجهام بـ4 أعوام، حيث تبلغ من العمر 25 عامًا، فيما يبلغ عمر نجم الميرنجي 21 عامًا فقط.