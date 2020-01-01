أياكس يُحدد سعر فان دي بيك وبرشلونة في حالة حيرة

هل تحدث الصفقة؟

لن تمانع إدارة أياكس التخلي عن دوني فان دي بيك هذا الصيف، ولكنها حددت قيمة كبيرة للموافقة على بيعه قد تقف حائلًا أمام انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد، وذلك وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

ويحظى فان دي بيك باهتمام عملاقي إسبانيا منذ الصيف الماضي، ومع وصول رونالد كومان منذ أيام إلى تدريب البرسا، بات واضحًا أنه يود دعم منتصف ملعبه بالتعاقد مع ابن بلدته.

الأولوية لسوق برشلونة لا تزال واضحة وهي التعاقد مع مهاجم صريح، لكن يُدرك المسؤولون الكتلان ضرورة دعم جميع خطوط الفريق، ولا يمانعوا من الإنفاق لدعم منتصف الملعب من خلال ضم فان دي بيك.

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صحيفة "سبورت" المقربة من دوائر برشلونة أشارت إلى أن أياكس أبلغ المهتمين بأن قيمة بيع فان دي بيك ستكون 55 مليون يورو، ويبدو واضحًا أن النادي الهولندي لن يُخفِّض هذا السعر بأي حال من الأحوال.

عقد صاحب الـ23 عامًا ممتد مع أياكس حتى 2022، إدارة النادي ربما تفضل بيعه الآن قبل أن ينخفض سعره أكثر في الصيف المقبل مع اقتراب دخوله الفترة الحرة التي يمكنه فيها التوقيع أينما شاء مجانًا.

تقرير سبورت أيضًا أشار إلى أن إدارة برشلونة لم تتخذ قرارها النهائي بعد بشأن دفع المبلغ أو التفاوض حوله، إذ أنها قررت تأجيل الأمر حتى شهر سبتمبر مع نهايات السوق ووضوح الرؤية بالنسبة للباقيين والراحلين في كتيبة كومان.

يذكر أن برشلونة قد ضم لصفوفه ميراليم بيانيتش لدعم منتصف الملعب في مقابل الاستغناء عن خدمات أرتور إلى يوفنتوس، إلا أن هذا ليس كافيًا مع تراجع مستوى سيرجيو بوسكيتس واحتمالية خروجه هو وأرتور فيدال من كامب نو هذا الصيف.

كما تجدر الإشارة إلى أن اسم فان دي بيك لا يزال مرتبطًا بريال مدريد، لكن يبقى تصريح فلورنتينو بيريز بأن ناديه لن يعقد صفقات كبيرة هذا الصيف بسبب أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية كافيًا لزيادة فرص البرسا في خطف الدولي الهولندي.