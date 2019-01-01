أوين: شيرار يحاول إلصاق فشله مع نيوكاسل بي

حرب إعلامية بين الثنائي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حكاية بدأت مع تصريحات مايكل أوين عن ندمه على الانضمام لنيوكاسل من ريال مدريد في 2005، لينتقده ألان شيرار أسطورة نيوكاسل ومهاجمه ومدربه السابق.

خرج الآن أوين لاستكمال هذا الصراع، معتبراً أن شيرار يحاول التخلص من تبعات هبوط النادي على يده عام 2008-2009 بإلقائها على أوين.

وقال المهاجم الإنجليزي لإي إس بي إن:"إذا كان آلان شيرار قد استخلص أني لم أود لعب تلك المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا لأني كنت قلقاً من التعرض للإصابة وحتى لا تؤثر على خطوتي التالية في ذاك الوقت، إذا كانت تلك هي الطريقة التي يتخطى بها إحباط فشله كمدرب لنيوكاسل، فلا مشكلة".

وأضاف:"الأمر أشبه بفترة نحيب تحتاج فيها للوم شخص آخر. لقد فعلتها أحياناً في حياتي، هل تعتقدون أني أخرج من الملعب وأقول أني كنت سيئاً اليوم والخطأ لدي؟ مستحيل، لا يمكنك أن تصبح لاعب كرة قدم إذا كنت تفكر بهذا الشكل. بل تعتقد أن الظهير الأيمن لا يمكنه التمرير، لاعب الوسط ليس مبدعاً بما فيه الكفاية، شريكي الهجومي لا يرى انطلاقاتي".

وأوضح:"نادراً حين تكون على القمة في تلك اللعبة وتتمكن من لوم نفسك. كما قلت إنها مجاملة لآلان شيرار، لقد كان مضطراً لإيجاد طريقة لا يلوم بها نفسه على ما حدث في نيوكاسل. ولكني أجد صعبوبة في فهم أنه توصل لقرار إلقاء هذا اللوم عليَّ، لأني لم أكن جاهزاً بدنياً وكان أمامي أسبوع أو اثنين حتى أتعافى".

يذكر أن أوين لعب 4 أعوام في نيوكاسل بين 2005 و2009 وشارك خلالها في 79 مباراة قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد بهبوط نيوكاسل في وجود شيرار كمدرب مؤقت.