أونزوي: متصالح مع المرض وسأتعايش معه

أول تصريحات لمساعد مدرب برشلونة السابق ومدرب سيلتا فيجو بعد إصابته بالتصلب الجانبي الضموري

قال خوان كارلوس أونزوي المدير الفني السابق لسيلتا فيجو ومساعد لويس إنريكي إبان حقبته في برشلونة إنه مستعد للتعايش مع المرض.

وكان أونزوي قد أعلن إصابته بالتصلب الجانبي الضموري منذ أيام ليعلن استقالته من تدريب سيلتا فيجو نظرًا لصعوبة مزاولة عمله في ظل أعراض المرض.

ويبدو أن المدرب الإسباني يتقبل تمامًا كل شيء، حيث قال: " منذ اليوم الأول قبلت به كجزء من الحياة وتأقلمت على التكيف معه والعيش معه وأعلم أنه سيتطور بمرور الوقت"

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وأضاف: "لقد تمكنت من الاتصال بالعديد من زملائي الذين لم أتحدث معهم منذ فترة طويلة، هدفي في الوقت الحالي هو إعطاء وقت أكبر للمرض والتعافي"

وتابع: "منذ اليوم الأول قبلت به كجزء من الحياة، والتكيف معه والعيش معه كجزء من الحياة. إنه مرض سيتغلب علي، على أمل أن يكون شيئًا فشيئًا، لأن الأطباء يقولون أنه في حالتي بطيء، ولكن مع هذا النكتة الجيدة سنحاول جعله أبطأ"

وأدرف: "لم أتوقف أبدًا عن الشعور بعاطفة مشجعي إشبيلية، حتى عندما كنت منافسًا شعرت بأنني محبوب، فقد أوقفوني في الشارع ليذكروني باللحظات والتجارب وما إلى ذلك"

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يذكر أن أونزوي قد لعب في برشلونة وإشبيلية وبدأت مسيرته التدريبية تنطلق نحو الاحتراف بعد تجربته الناجحة كمساعد للويس إنريكي في برشلونة.