أونانا: رفضت الانضمام لأحد الأندية خوفاً من العنصرية

حارس مرمى الكاميرون خاف من عنصرية جماهير الفريق

اعترف أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس الهولندي انه رفض الانضمام لأحد الأوروبية، بسبب خوفه من الجماهير والعنصرية حول لون بشرته.

ويعيش أونانا فترة نجاحات مع فريقه الهولندي، كان آخرها الموسم الماضي والذي وصل خلاله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أونانا في تصريحات صحفية: "في عامي الأول مع أياكس وصلنا لنهائي الدوري الأوروبي، وبعد ذلك تواصل معي وكيل أعمالي وأخبرني بوجود اهتمام من ناد كبير".

وواصل: "لكني قررت عدم الانضمام لهذا الفريق، كوني من أصحاب البشرة السمراء، سيكون امراً صعباً مع جمهور الفريق، وسيظنون أنني لست جيداً كفاية".

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وتابع: "أصبحت الآن مضطراً للتعامل مع العنصرية في كل مباراة أكون فيها خارج أرضي، أنا لن أواجه العنصريون ولن أصرخ في وجهم ولن أنزل لمستواهم".

جدير بالذكر أن أونانا انضم إلى أياكس في 2015، قادماً من برشلونة الإسباني الذي قضى في صفوفه خمس سنوات.