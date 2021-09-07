أومتيتي يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة

خطوة من المدافع الفرنسي لإثبات التزامه

وافق صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني، على تخفيض عقده بعد قرار استمراره عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

برشلونة حاول التخلي من اللاعب في الصيف، بسبب هبوط مستواه وإصاباته المتكررة، والأزمة المالية التي يمر بها النادي.

الأمر انتهى ببقاء اللاعب مع الفريق الكتالوني، ليفتح صفحة جديدة مع المدرب رونالد كومان والرئيس جوان لابورتا.

برشلونة قام مؤخرًا بتخفيض الرواتب من نسبة 110% من الميزانية إلى 80%، برحيل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وإيلاش موريبا وإيمرسون رويال.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن اللاعب سيتعين عليه تخفيض راتبه هذا الموسم، للمساهمة في حل الأزمة المالية بالنادي.

وهو ما وافق عليه الفرنسي، ليسير على خطى جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو وجوردي ألبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب أبدى عدم ممانعته لهذه الفكرة، لإثبات التزامه مع برشلونة طمحًا في الحصول على فرصة للنجاح.

يذكر أن أومتيتي الذي لعب 25 مباراة الموسم الماضي فقط، مرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2023.

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