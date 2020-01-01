أومتيتي يشارك في مران برشلونة بشكل سري

المدافع الفرنسي عاد لمران برشلونة ولكن بشكل سري

عاد اليوم صامويل أومتيتي، إلى مران برشلونة، ولكن بشكل سري مع جيرارد بيكيه ونيتو، على ملعب تيتو فيلانويفا في مركز خوان جامبر الرياضي.

وتغيب المدافع الفرنسي عن مران برشلونة بالأمس، بسبب شعوره ببعض الآلام في الركبة.

ثلاثي برشلونة اليوم، شارك في جلسة سرية دون أي تواجد إعلامي، لتصوير منتج جديد لشركة nike خلال المران.

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وفي سياق متصل، واصل نيلسون سميدو، تدريباته التأهيلية في صالة الألعاب الرياضية، استعداداً لمباراة السبت القادم.

ريال مدريد ينافس برشلونة على مهاجم إنتر

ويستعد برشلونة لمواجهة خيتافي، مساء السبت في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

جدير بالذكر أن الفريق الكتالوني، يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.