أومتيتي يخضع لإرادة برشلونة ويبدأ بالبحث عن فريق جديد

نبأ جيد لجميع الأطراف..

يبدو وأن صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، قد بدأ أخيرًا في الاقتناع بأنه يعيش لحظاته الأخيرة في كامب نو، وذلك بعد تأكيدات شقيقه يانيك أن عليهم البحث عن بدائل في الفترة المقبلة.

وتبحث إدارة النادي الكتالوني التخلص من أومتيتي هذا الصيف نتيجة لراتبه الضخم الذي يصل إلى عشرة ملايين يورو سنويًا، إلى جانب كثرة إصاباته التي تسببت في تراجع مستواه بصورة كبيرة.

في الآونة الأخيرة طُرِحت إمكانية أن يدخل أومتيتي ضمن صفقة تبادلية مع ممفيس ديباي ويعود بذلك إلى ناديه السابق ليون، بيد أنه وبحسب شقيقه فإن الأمر غير وارد وإن كان الرحيل بشكلٍ عام هو الأقرب.

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يانيك في تصريحات للصحافة الفرنسية قال "صامويل لا يريد مغادرة برشلونة هذا الصيف ولكن مع الأخذ في الاعتبار رغبة النادي في إحداث تغييرات فقد يكون من الضروري دراسة البدائل".

وأتم "هذه الدراسة ينبغي أن تكون وفقًا للأهداف التي يريدها اللاعب. إشاعة ليون جيدة، لكن للأسف لديها فرصة ضئيلة لأن تتحقق".

هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها تأكيدات من ناحية أومتيتي أنه بات يفكر في الرحيل فعليًا، فكانت كل التصريحات في الماضي سواء منه أو من ممثليه تؤكد أنه سيستمر في كامب نو حتى لو كان بديلًا.

عمومًا، لا تزال العروض شبه منعدمة لصاحب الـ26 عامًا، وذلك ليس فقط لراتبه المرتفع، بل إن أغلب الأندية قلقة بشأن وضع الإصابة المزمنة الموجودة في ركبته والتي من شأنها أن تعيق تقديمه لمستويات جيدة.

يذكر أن بعض التقارير أشارت إلى أن برشلونة يفكر في الاستغناء عن أومتيتي مجانًا إذا لم تصل له عروض، وذلك فقط بهدف تقليل فاتورة الأجور.