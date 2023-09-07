لأول مرة .. والد محمد صلاح يتحدث عن انتقال نجله إلى الاتحاد

والد محمد صلاح يخرج عن صمته أخيرًا

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لأول مرة.. يخرج صلاح غالي، والد النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، للحديث أمام وسائل الإعلام، عن مستقبل نجله؛ بعد عرض الاتحاد التاريخي، لضمه.

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الاتحاد قدّم عرضًا إلى ليفربول، مقابل 215 مليون يورو تقريبًا - حسب وسائل الإعلام العالمية -؛ لشراء المدة المتبقية من عقد صلاح، مع عرض راتب سنوي على اللاعب، يصل إلى 180 مليونًا.

وبعد أسابيع من الجدل.. أعلن غالي في تصريحات لموقع "العين الرياضية"، استمرار نجله، مع العملاق الإنجليزي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وكشف والد صلاح، عن سر استمرار اللاعب البالغ من العمر 31 سنة، مع نادي ليفربول، على الرغم من عرض الاتحاد التاريخي؛ بقوله: "باقِ.. لمواصلة مسيرته الناجحة في إنجلترا".

ودعا صلاح غالي في نهاية تصريحاته، الله عز وجل، أن يكتب لمحمد الخير، وأن يلهمه إلى الصواب دائمًا، عند اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، انضم إل ليفربول في صيف 2017، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، مسجلًا منذ ذلك الوقت 188 هدفًا، وصانعًا 81 آخرين، خلال 309 مباريات رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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