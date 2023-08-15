لأول مرة .. نيمار يكشف سر "قراره المفاجئ" بالانتقال إلى الهلال

أحمد فرهود
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نيمار يتحدث بعد الانتقال إلى نادي الهلال

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كشف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، عن سر موافقته على الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال أعلن يوم الثلاثاء، التعاقد مع نيمار "31 سنة"؛ لمدة عامين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بـ80 إلى 90 مليون يورو.

وقال نيمار في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لنادي الهلال: "كوني لاعبًا عالميًا، أردت دائمًا اختبار نفسي في تحديات ومنافسات جديدة".

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واعتبر الساحر البرازيلي، أن دوري روشن السعودي للمحترفين؛ هو المنافسة الأمثل لاختبار نفسه، خاصة مع تواجد العديد من النجوم العالميين في هذه المسابقة، التي تطورت بشكل ملحوظ.

وأشاد نيمار جونيور، بنادي الهلال وجماهيره؛ قائلًا: "إنه الأفضل في آسيا، وهذا يعطيني شعور بأنني في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب".

وشدد نيمار، على أنه يحب الفوز وتسجيل الأهداف، ويخطط لمواصلة هذا الأمر، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الفترة القادمة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 7410خاليدو كوليبالي
  • 11486روبرتو فيرمينو
  • 5764نجولو كانتي
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136811 الأصوات

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