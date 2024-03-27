لأول مرة منذ مائة عام .. "فيفا" يستعد لاتخاذ إجراء تاريخي في قضية الفساد الكبرى بإسبانيا

تطور خطير في قضية الفساد بالملاعب الإسبانية..

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاتخاذ إجراء تاريخي، في واحدة من أكبر قضايا "الفساد" في إسبانيا.

الشرطة وبطلب من المدعي العام؛ قامت باقتحام مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال الأيام الماضية؛ ضمن التحقيق في قضية فساد إداري وغسيل أموال.

ووفقًا لصحيفة "آس"، أرسل "فيفا" خطابًا رسميًا إلى وزارة الرياضة الإسبانية، مساء يوم الأربعاء؛ يفيد بإمكانية "تدخله" رسميًا في عمل الاتحاد المحلي لكرة القدم.

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"فيفا" طلب في خطابه، الحصول على تقرير من الاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ بشأن أسباب التحقيق القضائي، وتحديد أسماء الأشخاص المتضررين، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذه الأزمة.

وأوضحت الصحيفة، أن "فيفا" أكد على أنه إذا لم يحصل على تقرير مفيد بشأن هذه القضية؛ سيقوم بالتدخل للإشراف على الاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ وذلك للمرة الأولى منذ مائة عام تقريبًا.

هذا الإشراف؛ سيستمر حتى إجراء الانتخابات، واختيار رئيس جديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي يديره حاليًا وبشكل مؤقت بيدرو روشا، بعد رحيل لويس روبياليس، عقب أزمته الشهيرة مع لاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو.