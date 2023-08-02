لأول مرة .. مالكوم يكشف حقيقة انهيار صفقة انتقاله إلى الهلال

مالكوم يحسم الجدل نهائيًا!

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رد النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، على أنباء انهيار صفقة انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال أعلن منذ أيام قليلة، التعاقد مع مالكوم بشكل رسمي، قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي؛ إلا أنه فشل في تسجيله في قائمته - حتى الآن -؛ بسبب عدم سداد الجزء الأول من قيمة الصفقة.

وفي هذا السياق.. نفى مالكوم في مقطع فيديو، وبشكل غير مباشر، انهيار انتقاله إلى الزعيم الهلالي؛ وذلك على هامش مباراة الفريق الأول أمام الوداد الرياضي المغربي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

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وأعلن النجم البرازيلي، مشاركته مع الهلال، في المباراة القادمة، وهو الأمر الذي أكده البرتغالي جورج جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة؛ حيث قال: "ربما يحدث هذا الأمر بالفعل".

وحسب أكثر من مصدر عالمي، حسم مسؤولو نادي الهلال، صفقة مالكوم دي أوليفيرا، مقابل 60 مليون يورو تسدد إلى العملاق الروسي، على مجموعة أقساط.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي، تأهل إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس الملك سلمان، كوصيف للمجموعة الثالثة بـ4 نقاط، خلف السد القطري "المتصدر".

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