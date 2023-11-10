لأول مرة.. كريم بنزيما يعلق على "إقالة" نونو سانتو من الاتحاد

تصريحات كريم بنزيما بعد إقالة نونو سانتو من تدريب نادي الاتحاد

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لأول مرة.. علق النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، على "إقالة" المدرب البرتغالي نونو سانتو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد "أقال" سانتو، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ بعد التراجع المخيف في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، على الرغم من التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

وقال بنزيما في تصريحا مع شبكة قنوات "SSC"، بعد فوز الاتحاد على أبها، مساء اليوم الجمعة: "مرحلة سانتو من الماضي.. علينا التفكير في المستقبل".

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وطالب المهاجم الفرنسي، بمزيد من العمل، خلال الفترة القادمة، خاصة في فترة التوقف الدولي، التي تنطلق يوم الإثنين القادم، ولمدة 15 يومًا؛ من أجل إعادة العميد الاتحادي، إلى وضعه الطبيعي.

وعن مستواه أمام أبها، وتسجيله 3 أهداف وصناعة آخر.. أعرب كريم بنزيما، عن سعادته الكبيرة، بمساعدة الاتحاد، على تحقيق فوزٍ هام وضروري، بعد مرحلة سلبية سابقة.

وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على أبها (4-2)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ وذلك في أول مباراة بعد "إقالة" سانتو.

جدير بالذكر أن تقارير محلية وعالمية عديدة، أكدت على أن إقالة سانتو من القيادة الفنية لنادي الاتحاد؛ جاءت بعد خلافاته العنيفة مع بنزيما.

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