"لأول مرة في عالم كرة القدم" .. تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأته التاريخية للهلال وجماهيره

مفاجأة تاريخية من تركي آل الشيخ..

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن المفاجأة التي وعد بها جماهير نادي الهلال، خلال الساعات القليلة الماضية.

آل الشيخ لمح في الساعات الماضية، إلى وجود تعاون كبير مع الزعيم؛ عندما كتب عبر صفحته بمنصة "إكس": "موسم الرياض والهلال .. قريبًا".

وبالفعل.. أعلن آل الشيخ منذ قليل، عن هذه المفاجأة التاريخية؛ والتي تتمثل في إدخال تقنية سعودية خالصة، ولأول مرة في عالم كرة القدم، لملعب "المملكة أرينا"، الخاص بنادي الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار رئيس هيئة الترفيه، إلى أن هذه التقنية؛ عبارة عن أعمدة مزروعة تحت أرضية الملعب "Smart sustainable pitch technology"، تخرج لتغطية المستطيل الأخضر بألواح ألمنيوم، مزودة بتقنية الإضاءة الزراعية والتغذية والتهوية، دون التأثير على الأرضية.

وشدد على أن استخدام هذه التقنية؛ سيسمح بتجهيز الملعب خلال 48 ساعة فقط، بعد استخدامه لأي حفل خاص بالهيئة العامة للترفيه؛ وذلك منعًا لتكرار مأساة الموسم الرياضي 2023-2024، عندما فشل القائمون على الاستاد "في تجهيزه"، قبل مباراة تتويج الهلال، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب إقامة إحدى الفعاليات عليه، قبلها.

ليس هذا فقط.. تركي آل الشيخ فجر مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما أعلن زيادة سعة ملعب "المملكة أرينا"، من 18 ألفًا و800 مقعد، إلى 26 ألفًا و700، بالإضافة إلى زيادة 14 بوكس "VIP".

ولفت آل الشيخ، إلى أن تطوير الملعب سيشمل كذلك؛ الإضاءة وغرف الملابس والمؤتمرات وفحص المنشطات، بالإضافة إلى العيادات الطبية.

وأوضح آل الشيخ، أن "موسم الرياض" سيتكفل بقيمة 50% من تكاليف التطوير؛ مقابل تسمية المدرج باسم "مدرج موسم الرياض" لمدة 3 سنوات، كاشفًا عن أن عمليات التطوير ستبدأ فور توقيع رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، على العقود، وسيتم الانتهاء منها بعد 90 يومًا من ذلك.