لأول مرة .. سباليتي يكشف حقيقة موافقته على عرض الأهلي

هل سباليتي هو مدرب النادي الأهلي الجديد؟!

رد المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي، على "موقفه" من التدريب في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الأهلي يحاول منذ أسابيع، التعاقد مع سباليتي؛ لخلافة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي تم الاستغناء عنه رسميًا؛ بعد قيادته الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بلقب "الدرجة الأولى"، والعودة إلى دوري المحترفين مجددًا.

واعترف سباليتي في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، بتلقيه عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية - دون الكشف عن اسمه -.

وأعلن المدير الفني المخضرم، رفضه هذا العرض، على خلاف الأنباء الأخيرة؛ حيث يرغب في "الاستراحة"، حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير؛ وذلك عقب قيادته نابولي، للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ بعد غياب 33 سنة كاملة.

جدير بالذكر أن سباليتي البالغ من العمر 64 سنة، قاد العديد من الأندية؛ أبرزها إنتر وروما الإيطاليين، بالإضافة إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي، محققًا 8 بطولات رسمية.