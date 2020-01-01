أول قرار رسمي من بارتوميو بعد أزمة مهاجمته لنجوم برشلونة

أول تعليق من رئيس برشلونة على أزمة التسريبات الأخيرة

أوضح جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة حقيقة تورطه ومجلس إدارته، في مهاجمة رموز النادي.

واشتعلت أزمة في الساعات الماضية، بعد تسريبات نشرتها إذاعة كادينا سير، أوضحت خلالها تعاقد إدارة برشلونة مع شركة للدفاع عن الإدارة الحالية ومهاجم رموز سابقين للنادي.

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وقال بارتوميو في مؤتمر صحفي أقامه اليوم: "برشلونة لم يستأجر أي شركة لتشويه سمعة أي شخص، سواء كان لاعب سابق أو حالي أو رئيس سابق، تلك الأنباء غير صحيحة".

وواصل: "سوف ندافع بكل قوتنا امام تلك الشائعات، وأمام من يتهمونا بتلك الممارسات، وأنا أكرر أنه ليس صحيح أن يستأجر برشلونة أحد لتشويه سمعة الأشخاص".

وأضاف: "نحن بالفعل تعاقدنا في نهاية 2017 مع شركة لإدارة حسابات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يحدث في معظم الكيانات والشركات في العالم".

وأكمل: "إذا تثبت وجود أي صلة بين النادي وبين الحسابات التابعة لشركة I3 Ventures، فسيقوم النادي على الفور بإنهاء التعاقد مع تلك الشركة".

واستطرد: "إذا كان السؤال، هل قام النادي بتكليف شركة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي؟ فالإجابة هي نعم وسوف نستمر في ذلك، تقع على عاتقنا مسؤولية ما يعرف في أنحاء العالم وما يقال عن النادي".

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وأضاف: "أما إذا كان السؤال، هل غرضنا تشويه سمعة أحد، فالإجابة هي لا وسنقاضي كل من يتهمنا بذلك، هذه ليست المرة الأولى التي يتهمنا فيهم البعض بالفساد".

جدير بالذكر أن بارتوميو، قرر الاجتماع مع لاعبي الفريق اليوم للحديث معهم حول الأزمة الأخيرة وطمأنتهم.