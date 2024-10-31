"لا يعترفون بأول ديربي في تاريخ الرياض" .. اعتراض شديد اللهجة على تجاهل الشباب من أجل النصر والهلال

قبل أسبوع الديربيات..

أثار الناقد بسام الدخيل، حالة من الجدل، بسبب رسالته الهجومية ضد رابطة دوري المحترفين السعودي، على خلفية تنظيم (أسبوع الديربيات)، والذي ينطلق اليوم، في الجولة التاسعة من دوري روشن.

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ويلتقي الاتحاد والأهلي بالجوهرة المشعة، مساء اليوم، في ديربي جدة، فيما يحل الهلال ضيفًا على النصر في ديربي الرياض، بالأول بارك، غدًا، ثم يقام ديربي الشرقية، بين الاتفاق والقادسية، السبت، في الدمام.

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وقال الدخيل، عبر برنامج "دورينا غير"، إن ديربي الشباب والهلال، هو أول ديربي في تاريخ الرياض، والأول أو الثاني في المملكة بشكل عام، ورغم ذلك، تم إقصاء الشباب من جولة الديربيات، دون توضيح للمعايير.

وأضاف "في مباراة النصر والشباب أيضًا، لم يذكر حساب دوري روشن، كلمة (ديربي)، أتعجب من تلك الممارسة من دوري المحترفين تجاه الشباب، علامة استفهام كبيرة، إذا كنت ترى أن ديربي القادسية والاتفاق أقوى من الشباب والنصر فهذه كارثة، لا تدري ما هي المعايير؟ قالوا الهدف منها تسويقيًا، بأن تضع ثلاثة ديربيات في جولة واحدة، وكان يمكنك أن توزع الديربيات على مختلف الجولات، ليس هناك معيار، لا تسويقيًا أو فنيًا أو تاريخيًا".

وتابع الدخيل "إقصاء الشباب بهذه الطريقة أمر خاطئ، وفي لندن مثلًا، هناك 4 ديربيات، ولم يضر الرابطة أو الاتحاد الإنجليزي أن يعلن عن المباراة باعتبارها (ديربي)".

GOAL

ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول دوري روشن، برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، فيما يتزعم الهلال صدارة الترتيب، بـ24 نقطة، ثم يأتي الاتحاد في الوصافة بـ21 نقطة، ثم النصر ثالثًا بـ18 نقطة.