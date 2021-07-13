ميسي يتحدث بشأن مستقبله للمرة الأولى بعد التتويج مع الأرجنتين بكوبا أمريكا

نقلت شبكة تليفزيونية تسجيل صوتي للمتوج حديثًا ببطولة كوبا أمريكا، ليونيل ميسي بعد التغلب على البرازيل في المباراة النهائية بهدف دون رد.

مر نصف شهر ولايزال ميسي لاعب حر، ولايزال الجدل مثار حول مستقبل الأرجنتينيي، بسبب عدم وضوح موقفه بشأن ما إذا كان سيبقى داخل الفريق الكتالوني أم سيقرر خوض تجربة أخرى.

ما قال ميسي في التسجيل الصوتي؟

بثت شبكة "ESPN"، تسجيل صوتي لميسي، متحدثًا فيه عن مستقبله حيث قال: "أنا منفصل عن كل شيء الآن، لا أنظر إلى أي شيء.. سأستمتع بهذه اللحظة ".

وأتم: "أستعد للذهاب في إجازة مع عائلتي، الحقيقة أنني سعيد للغاية، ومن الصعب شرح السعادة التي أشعر بها".

وجاءت كلمات الأرجنتيني في إشارة أنه فوض كل ما يتعلق بمستقبله لوالده ومستشاريه، الآن لا يريد سوى الراحة والانفصال والتواجد مع عائلته.

ماذا قال لابورتا بعد أن توج ميسي بكوبا أمريكا؟

في تصريحات نقلتها الشبكة ذاتها "ESPN" قال لابورتا: "لا شيء مستحيل، تجديد ميسي يتقدم بشكل كافِ".

وأضاف: "كل كتالونيا وبرشلونة وعالم كرة القدم سعداء بتتويج ميسي ببطولة كوبا أمريكا، إنه لأمر مثير أن نرى أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم يفوز بأول ألقابه مع منتخب بلاده.. جميعنا نبكي بفرح".

وتابع: "ميسي سعيد، ونحن سعداء من أجله، لقد كانت لحظة مؤثرة أن نرى ميسي يبكي.. الفوز في ماراكانا أمر جيد وسيسجل في التاريخ، نحن سعداء أيضًا بمواطنه ولاعب برشلونة الجديد سيرجيو أجويرو".

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