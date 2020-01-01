أول تحرك من إدارة النصر لتحديد قائمة الموسم الجديد

لا يقتصر الأمر على المُعارين، بل يصل إلى لاعبي درجة الشباب الذين ينوي البرتغالي الاعتماد عليهم في المعسكر المقبل

كشفت تقرير صحفية مُقربة من نادي النصر السعودي عن وجود تحرك من قبل الإدارة من أجل التجهيز للموسم المُقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم في النادي تواصل خلال الساعات القليلة الماضية مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، لبحث مستقبل الفريق.

ولا يزال موعد عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين غامضًا بسبب توقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودي خوفًا من جائحة كورونا.

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الصحيفة أشارت إلى أن في مقدمة هذا النقاش هو تحديد مصير اللاعبين المعارين في الموسم الجاري، حيث طلب فيتوريا من الحلافي تقريرًا مفصلًا عن اللاعبين المعارين.

ولا يقتصر الأمر على المُعارين، بل يصل إلى لاعبي درجة الشباب الذين ينوي البرتغالي الاعتماد عليهم في المعسكر المقبل.

وتأتي هذه الأنباء لتؤكد على عدم صحة التقارير التي أشارت إلى رحيل الحلافي عن العالمي، حيث لا توجد نية لديه لتقديم استقالته من منصبه في هذه الفترة.

وأنهت الصحيفة لتشير إلى أن الإدارة الحالية برئاسة الدكتور صفوان السويكت يسير وفق ما هو مخطط له، وستتضح بعض الأمور الإيجابية للجمهور في الأيام القليلة المقبلة.