بايرن ميونخ وليون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أوليمبيك ليون وبايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب جوزيه ألفالادي..

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بايرن ميونخ 2 × 0 ليون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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42' مارسال يتدخل بقوة على ليفاندوفسكي في الوسط لإفشال هجمة مرتدة، وخطأ وإنذار على البرازيلي.

41' كرة أمامية من عوار ينطلق لها إيكامبي خلف الدفاع، لكنه يروضها بطريقة خاطئة فيشتتها الدفاع البافاري.

38' عرضية رااااااااااااائعة من جنابري من يمين منطقة الجزاء، تمر من أمام لوبيش ثم تعبر من على قدم ليفاندوفسكي إلى ضربة مرمى.

35' البطاقة الصفرء الأولى في المباراة من نصيب مارسيلو بعد تدخل بدون كرة على ليفاندوفسكي.

33' جنابري انطلق بالكرة حتى وصل إلى قبيل منطقة الجزاء، فمررها لبيريشيتش الذي أرسل عرضية أرضية من اليسار عبرت من الجميع ووصلت لليفاندوفسكي الذي انزلق لكنه ضرب الكرة في لوبيش، فارتدت لجنابري الذي أرسل تسديدة سكنت الشباك.

33' الثااااااااااااااااااني لبايرن ميونخ عن طريق جنابري

33' كيميش ينهض ويشير الحكم لاستئناف المباراة..

32' كيميش يتعرض لإصابة فيتوقف اللعب للوقوف على حالته.

31' أمامية للبايرن وصلت لجنابري الذي مرر الكرة من اليمين لليفاندوفسكي، فتبادل البولندي الكرة مع بيريشيتش الذي أرسلها له ساقطة في منطقة الجزاء، لكن لوبيش خرج من مرماه وأبعد الكرة.

30' سيطرة بافارية على مجريات اللقاء، وتراجع تام لليون.

27' كرة أمامية وصلت لدافيس على يسار منطقة الجزاء، فأرسل عرضية أبعدها الدفاع ثم أشار الحكم لتسلل عليه.

25' مارساااااااااااال يخطيء ويمنح كرة لجنابري في يمين منطقة الجزاء، فيرسل الألماني تسديدة قوية يبعدها لوبيس هذه المرة.

23' أمامية خطيييييرة لبايرن ميونخ عن طريق بواتينج تبحث عن جنابري المنطلق خف دفاعات ليون، لكن لوبيش يخرج من مرماه ويمسك الكرة.

22' خطأ لبايرن ميونخ من مكان خطير ينفذه تياجو بكرة ساقطة لمولر الذي ينفرد بلوبيش لكنه يفشل في تسديد الكرة التي تعبر منه وتصل سهلة ليد البرتغالي.

18' كيميش أرسل كرة أمامية وصلت لجنابري في اليمين، فضم حتى وصل إلى قوس المنطقة وأرسل تسديدة يسارية من تحت الحصار عبرت للشباك من على يمين لوبيش.

18' جوووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ عن طريق جنابري.

17' كارل توكو إيكامبي انطلق بالكرة في اليمين وتخطى دافيس في يمين المنطقة، ثم أرسل تسديدة يسارية ارتطمت بالقائم.

17' القاااااااائم الأيسر لنوير يحرم ليون من هدف محقق.

14' خطورة ليون متواصلة، والكرة تصل لدوبوا الذي يرسل عرضية من اليمين تعبر من أمام ديباي إلى ضربة مرمى.

13' كورنييييه ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها بواتينج ببراعة.

12' مرتدة سريعة لليون بكرة أمامية تصل لديباي الذي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يضم ويرسل عرضية تعبر من على رأس إيكامبي إلى ضربة مرمى.

11' خطييييييرة لبايرن ميونخ بكرة أمامية وصلت لجوريتسكا في يمين منطقة الجزاء، حيث أرسل تسديدة ضعيفة خادعت لوبيش الذي انطلق للكرةوأبعدها من على خط المرمى.

9' ديباي نفذ الركنية بتمريرة لدوبوا المتمركز أمام منطقة الجزاء، فأرسل عرضية ارتقى لها ديناير، لكن نوير هو الأقرب للكرة.

9' دوبوا يرسل عرضية من اليمين يبعدها ألابا إلى ركنية من على يسار المرمى.

7' بواتينج يرسل كرة أمامية تبحث عن كيميش في يسار منطقة الجزاء، لكن لوبيش هو الأقرب.

7' ركنية لبايرن ميونخ من اليسار ينفذها تياجو بعرضية يبعدها توكو إيكامبي من على القائم الأول.

4' كاكيري أرسل كرة أمامية وصلت لديباي الذي انفرد بنوير الذي خرج من مرماه، فراوغه الهولندي ثم أرسل تسديدة من يمين منطقة الجزاء اصطدمت بالشباك من الخارج.

4' يا رباااااااااااااه، ديباي يضيع هدف محقق لليون...

3' أمامية راااااااائعة من كورنيه تصل لديباي الذي يتقدم في اليسار ثم يرسل عرضية تصطدم ببواتينج وتخرج للتماس.

2' دافيس يتوغل بالكرة في اليسار ويرسل عرضية يبعدها جيمارايش.

2' بداية قوية لبايرن ميونخ، حيث يتناقل عناصره الكرة وليون متراجع كليًا.

1' الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

𝙏𝙃𝙄𝙎 finish from Cornet 🎯

Who'll be key for tonight? 🤔#UCL pic.twitter.com/dlDKbYwtGH — UEFA (@ChampionsLeague) August 18, 2020

تشكيل ليون:

سيبدأ المدرب رودي جارسيا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-5-2

أنتوني لوبيش

مارسال - مارسيلو - جيسون ديناير

ماكسويل كورنيه - حسام عوار - برونو جيمارايش - ماكسينس كاكيريه - ليو دوبوا

كارل توكو إيكامبي - ممفيس ديباي

🔴🔵 Key player for Lyon?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2020

البدلاء: جيان لوكاس - ريان شرقي - جيف راين أديلايدي - سينلي ديوماندي - بيرتراند تراوري - سيبريان تاتاروشانو - كيني تيتي - تياجو مينديش - رافائيل - ميلفين - بارد.

تشكيل بايرن ميونخ:

سيبدأ فليك بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - جوشوا كيميش

ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا

إيفان بريشيتش - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

البدلاء: ميكائيل كويسانس - كورينتين توليسو - سفين أولرايش - بينجامين بافارد - نيكلاس زوله - رون ثوربان هوفمان - خافي مارتينيز - فيليبي كوتينيو - جوشوا زيركزي - ألفارو أودريوزولا - لوكاس هيرنانديز - كينجسلي كومان.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا بعد الكورونا ونتائج جميع المباريات

لا يوجد كثير من الكلام يصف العملاق الألماني بعد الأداء الأسطوري الذي ظهر به أمام برشلونة في ربع النهائي والانتصار الساحق التاريخي بثمانية أهداف، الأمر الذي يؤكد أن مهمة النادي الفرنسي ستكون صعبة للغاية.

ليون حقق إعجازًا بمعنى الكلمة بعدما أخرج يوفنتوس من دور الـ16 رغم وجود كريستيانو رونالدو في البيانكونيري، ثم أقدم على إخراج مانشستر سيتي في أحد أكبر مفاجآت ربع النهائي ربما عبر التاريخ، قياسًا بحالة كتيبة جوارديولا المميزة في الآونة الأخيرة.

بايرن في سعيه نحو تحقيق الثلاثية واستمرار الانتصارات، فهو الفريق الأوروبي الوحيد الذي فاز في كل مبارياته بدوري الأبطال هذا الموسم مع تسجيله لـ39 هدفًا في 9 مباريات فقط، بينما لم لا لا تواصل فدائية ليون ومفاجأته إلى أن يحقق ذات الأذنين؟ أحلام تراود رودي جارسيا وله الحق بعد ما فعله طوال البطولة..

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة بايرن ميونخ ضد ليون في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب جوزيه ألفالادي بالبرتغال.