بايرن ميونخ وليون: مباشر لحظة بلحظة

42' مارسال يتدخل بقوة على ليفاندوفسكي في الوسط لإفشال هجمة مرتدة، وخطأ وإنذار على البرازيلي.

41' كرة أمامية من عوار ينطلق لها إيكامبي خلف الدفاع، لكنه يروضها بطريقة خاطئة فيشتتها الدفاع البافاري.

38' عرضية رااااااااااااائعة من جنابري من يمين منطقة الجزاء، تمر من أمام لوبيش ثم تعبر من على قدم ليفاندوفسكي إلى ضربة مرمى.

35' البطاقة الصفرء الأولى في المباراة من نصيب مارسيلو بعد تدخل بدون كرة على ليفاندوفسكي.

33' جنابري انطلق بالكرة حتى وصل إلى قبيل منطقة الجزاء، فمررها لبيريشيتش الذي أرسل عرضية أرضية من اليسار عبرت من الجميع ووصلت لليفاندوفسكي الذي انزلق لكنه ضرب الكرة في لوبيش، فارتدت لجنابري الذي أرسل تسديدة سكنت الشباك.

33' الثااااااااااااااااااني لبايرن ميونخ عن طريق جنابري

33' كيميش ينهض ويشير الحكم لاستئناف المباراة..

32' كيميش يتعرض لإصابة فيتوقف اللعب للوقوف على حالته.

31' أمامية للبايرن وصلت لجنابري الذي مرر الكرة من اليمين لليفاندوفسكي، فتبادل البولندي الكرة مع بيريشيتش الذي أرسلها له ساقطة في منطقة الجزاء، لكن لوبيش خرج من مرماه وأبعد الكرة.

30' سيطرة بافارية على مجريات اللقاء، وتراجع تام لليون.

27' كرة أمامية وصلت لدافيس على يسار منطقة الجزاء، فأرسل عرضية أبعدها الدفاع ثم أشار الحكم لتسلل عليه.

25' مارساااااااااااال يخطيء ويمنح كرة لجنابري في يمين منطقة الجزاء، فيرسل الألماني تسديدة قوية يبعدها لوبيس هذه المرة.

23' أمامية خطيييييرة لبايرن ميونخ عن طريق بواتينج تبحث عن جنابري المنطلق خف دفاعات ليون، لكن لوبيش يخرج من مرماه ويمسك الكرة.

22' خطأ لبايرن ميونخ من مكان خطير ينفذه تياجو بكرة ساقطة لمولر الذي ينفرد بلوبيش لكنه يفشل في تسديد الكرة التي تعبر منه وتصل سهلة ليد البرتغالي.

ARE YOU KIDDING ME @SergeGnabry?!?!?!?!



♦ #OLFCB | 0:1 ♦ pic.twitter.com/JFhZJo2IjL