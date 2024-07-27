يتم التحقيق في الواقعة .. "سبب غريب" يستبعد ملاكمة مصرية من أولمبياد باريس 2024

ماذا حدث؟

تلقت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، صدمة مدوية، بإعلان استبعاد يمنى عياد، لاعبة المنتخب المصري للملاكمة، من منافسات وزن 54 كجم، لسبب غريب للغاية.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024، والتي تقام منافساتها حتى الحادي عشر من شهر أغسطس المُقبل، حيث تم استقبال ما يزيد عن 7 آلاف رياضي من مختلف الوفود حول العالم، عبر قوارب تمر على نهر السين.

ولم تتمكن الملاكِمة يمنى عياد من المشاركة في أولمبياد باريس، لعدم اجتياز الميزان مع انطلاق منافسات البطولة، حيث ثَبت أنها تتجاوز الوزن المُقرر للمشاركة في الأولمبياد، بفارق 700 جرام، فيما علّق رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، عبد العزيز غنيم، على الواقعة، قائلًا إنه لا يعلم سبب زيادة وزن اللاعبة، وسيتم فتح تحقيق بشأن الواقعة.

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وطارت البعثة المصرية إلى باريس، بقوام يضم 148 رياضي ورياضية، ليمثلوا أكثر بعثة في تاريخ مصر، في دورة الألعاب الأولمبية، حيث يشاركون في رياضات ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، الكرة الطائرة الشاطئية، السباحة، الغطس، السباحة التوقيعية، الشراع، التجديف، الملاكمة، التايكوندو، الجودو، المصارعة، رفع الأثقال، التنس، تنس الطاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.

وكانت البعثة المصرية قد توجت بست ميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي تأجلت سنة كاملة، بسبب وباء كوفيد 19، بواقع ميدالية ذهبية للاعبة الكاراتيه فريال أشرف، وفضية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، فضلًا عن 4 برونزيات لكلٍ من هداية ملاك وسيف عيسى (تايكوندو)، محمد كيشو (المصارعة)، جيانا فاروق (كاراتيه).