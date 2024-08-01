"تحقق قبل نقل معلومات خاطئة" .. عدلان قديورة يدخل معترك الدفاع عن إيمان خليف ويهاجم إيلون ماسك!

الجدل مازال مستمرًا حول الملاكمة الجزائرية

مازال الجدل مستمرًا حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعد فوزها على الإيطالية أنجيلا كاريني في أولمبياد باريس 2024، وقد تدخل العديد من الأطراف في هذا الجدل آخرهم عدلان قديورة لاعب منتخب الجزائر السابق والمتوج معه بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

كاريني كانت قد انسحبت من مواجهة خليف بعد 48 ثانية فقط ولكمتين، وقد أثارت دموعها استعطاف العديد من الأطراف منهم إيلون ماسك مالك منصة إكس، حيث اقتبس تغريدة السباحة الأمريكية السابقة، رايلي جينز، التي تدعو للوقوف ضد إيمان خليف ومنعها من اللعب في منافسات النساء.

حيث كتبت "الرجال لا ينتمون لمسابقات النساء، دعونا ننشر الأمر"، وأرفقت التغريدة مع هاشتاج "دعمًا لأنجيلا كاريني"، وقد اقتبس ماسك التغريدة وكتب معلقًا "تمامًا".

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قديورة لم يُفوت الأمر وانضم لقائمة المدافعين عن خليف، إذ وجه رسالة قاسية لماسك هاجمه فيها وطالبه بتحري الدقة قبل نشر معلومات خاطئة، حيث كتب "إيمان خليف مصدر فخر لنا في الجزائر وهي ملاكمة ممتازة، عليك التحقق قبل نشر معلومات خاطئة. شكرًا لك"

يُشار إلى أن خليف تعرضت لانتقادات لاذعة، قبل مباراتها الأولى في الأولمبياد، بعدما لاقت هجومًا إيطاليًا وإسبانيًا، حول اتهامات ترتبط بفشلها في اختبار "الأهلية الجنسية"، خلال بطولة العالم الماضية، فيما أصدرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، بيانًا للتنديد بما وصفته بـ"حملة غير أخلاقية"، ضد الملاكمة إيمان خليف، الفائزة بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط.