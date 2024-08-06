"حوت" يفاجئ متسابقتين في أولمبياد باريس

الإثارة تتواصل في أولمبياد باريس..

حلقة جديدة من الإثارة شهدتها دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، اليوم الثلاثاء، وهذه المرة في منافسات نصف نهائي مسابقة "ركوب الأمواج"، في فئة السيدات.

النسخة الحالية من الأولمبياد، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، حتى الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري، أثارت الجدل حول العالم أجمع، منذ فعاليات حفل الافتتاح، مرورًا بمختلف المنافسات والألعاب الرياضية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، رصدت عدسات المصور جيروم برويليت، "حوتًا" يقفز من الماء، خلال منافسات نصف نهائي مسابقة "ركوب الأمواج" للسيدات، بين البرازيلية تايتانا ويتسون والكوستاريكية بريسا هينيسي.

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الوكالة الفرنسية كشفت عن أنه أثناء "تسابق" تايتانا وبريسا، في جزيرة بولينزيا الفرنسية، ظهر "الحوت" وهو يقفز من الماء خلفهما، في مشهد مفاجئ ومثير.