أولد ترافورد عقبة أمام مانشستر يونايتد في بيع النادي

الملعب التاريخي لمانشستر يونايتد أصبح في حالة يرثي لها

أصبح ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد عقبة أمام إدارة الشياطين الحمر التي تريد بيع النادي.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ميل، فإن الملعب الذي تم بناؤه في 1909، يحتاج إلى العديد من الإصلاحات والتي تعتبر عائقاً لأي مستثمر يريد شراء النادي.

ومن جانبها لن تقبل عائلة الجلايزر، المالكة لمانشستر يونايتد ببيع النادي بأقل من مليار جنيه إسترليني.

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وتعتقد الحصيفة، إلى أن مانشستر يونايتد يحتاج إلى 200 مليون إسترليني، لإصلاح الملعب خاصة مدرج السير بوبي تشارلتون.

وفي أبريل الماضي تم نشر مقاطع فيديو، لجزء من الملعب ظهر فيه تساقط الأمطار من سقف الملعب على المقاعد.

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وكشفت الصحيفة، إلى أن إدارة الفريق لا ترى جدوى من رفع السعة الجماهيرية للملعب من 75 ألف مشجعاً، إلى 90 ألف.

جدير بالذكر أن العائلة المالكة في السعودية، ارتبطت في وقت سابق بشراء النادي، إلا أن المفاوضات توقفت ولم تستمر.