أولتراس باريس سان جيرمان يحذر نيمار

تعرف على بيان جمهور باريس سان جيرمان حول نيمار

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أصدر أولتراس نادي باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا لتحذير نيمار دا سيلفا عقب فشل انضمامه لبرشلونة وعودته لقائمة الفريق.

نيمار قد يشارك أمام ستراسبورج في أول مباراة له خلال الموسم الجاري.

وقال الأولتراس في بيان رسمي: "على الصعيد الرياضي، نيمار أحد أفضل المواهب في جيله، ولكن هذا الأمر بعيد تمامًا عن النقطة التي نرغب في توضيحها اليوم".

وتابع: "ما يشغلنا هي قلة الاحترام التي منحها اللاعب للنادي وإهانته وبذل الجهود لأجل الرحيل والانضمام إلى فريق برشلونة أحد أكبر المنافسين الأوروبيين لنا وخلال هذه الفترة خرج بتصريحات يتذكر فيها أيامه مع البلوجرانا في مباريات ضدنا".

البيان واصل: "وبعد أنّ لم يتم الإعلان عن رحيله وتم عودته مرة أخرى ليلعب على عشب حديقة الأمراء، فلا يمكن بالنسبة لنا كجمهور أن نترك ما حدث دون أي عواقب".

واختتم: "ولذلك ندعو كل مشجع باريسي لأن يظهر لنيمار اليوم ضد ستراسبورج بأنه لا مجال لتكرار الأخطاء وأنّ الطريق للتكفير عن خطاياه سيكون طويلًا جدًا وسوف يتم التعامل معه بصورة مختلفة".

جدير بالذكر أنّ والد نيمار أعلن أنّه بذل كل ما لديه لأجل العودة إلى برشلونة ولكن المفاوضات فشلت.