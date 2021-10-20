أوكلي كانونير: فتى ريمونتادا برشلونة الذي أصبح ماكينة أهداف أكاديمية ليفربول

اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا يتواجد في أنفيلد، لكن مستواه في بداية الموسم يشير إلى أنه لم ينته من التأثير في الميرسيسايد

محمد صلاح ليس ماكينة التهديف الوحيدة في ليفربول الآن، فبينما يتألق الفرعون المصري في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، فإن مهاجم صغير آخر يصنع تاريخ من نوع مختلف في أكاديمية النادي.

ربما سمعت اسم أوكلي كانونير من قبل. كان اللاعب المسؤول عن "الصناعة" في أحد أشهر أهداف آنفيلد - الركنية التي تم تنفيذها بسرعة من ترينت ألكسندر-أرنولد، والتي أنهاها ديفوك أوريجي وحسمت العودة المذهلة ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

لا يعني ذلك أنه يحب التحدث كثيرًا عنها هذه الأيام.

تحدث كانونير الذي يبلغ الآن 17 عامًا لـLFCTV وقال: "أريد أن أصبح معروفًا باسم" أسطورة "لسبب مختلف، وليس لكوني لاعب كرة قدم!".

"أعني ، لا بأس في ذلك ، لكني أريد أن أكون مثل ترينت ، أفعل الأشياء التي قام بها."

شهد هذا الموسم اتخاذ كانونير خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الصدد. يتصدر فريق مارك بريدج ويلكينسون تحت 18 عامًا ، وكان الشاب في حالة رائعة ، حيث سجل 12 هدفًا في سبع مباريات فقط.

سجل هاتريك مرتين، أحدهما جاء في الفوز 5-0 خارج أرضه على مانشستر يونايتد ، بينما كان هناك أيضًا خمسة أهداف في المباريات الودية.

17-year-old Oakley Cannonier has signed his professional contract with Liverpool today 🔴



He was the ball boy that threw Trent Alexander-Arnold the ball for ‘CORNER TAKEN QUICKLY ORIGI’ in 2018 🙌



Already a Liverpool legend 😎pic.twitter.com/HynK0oex1v — Goal (@goal) July 7, 2021

في سبتمبر ، ظهر كانونير لأول مرة في دوري أبطال أوروبا للشباب ، حيث شارك كبديل في الشوط الثاني للمساعدة في تأمين التعادل خارج الأرض مع بورتو ، وبعد أسبوع ظهر لأول مرة مع فريق باري لوتاس تحت 21 عامًا في هزيمة كأس الرابطة أمام بولتون واندررز.

يقول بريدج ويلكنسون: "بدأ أوكلي الموسم بشكل جيد حقًا ، لكنه لم يفاجئني. عملت معه منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره وكان يعمل دائمًا بشكل جيد."

وُلِد كانونير في ليدز ، لكنه انضم إلى ليفربول في سن الحادية عشرة، وكان قد بدأ اللعب في نادٍ ما بعد المدرسة في مركزه الترفيهي المحلي ، حيث لاحظ المدربون على الفور إمكاناته.

قال أحدهم لوالدته: "إنه يلعب بكلتا قدميه" ، مما جعله يميل إلى جذب أنظار الكشافة بسرعة.

المزيد من النجوم الشباب مع الجيل القادم:

كان محقًا. رصده مانشستر سيتي ودعا كانونير للتدريب مع فريق "النخبة" في موس سايد عندما كان يبلغ من العمر سبع سنوات، غادر بعد فترة وجيزة وتم اختياره من قبل نادي ليدز يونايتد الذي ضمه لفريق تحت 9 سنوات.

بحلول سن الحادية عشر، لفت انتباه كشاف ليفربول الشهير إيان باريجان ، الرجل الذي جلب ألكسندر أرنولد إلى الريدز. كان باريجان هو من أقنع عائلة كانونير بأن تطوير أوكلي سيكون بشكل أفضل مع الريدز.

كان هذا يعني الانتقال العيش في منزل آخر في البداية، على الرغم من أن والدته ، جيما ، لم تستغرق وقتًا طويلاً ، لاتخاذ قرار نقل العائلة إلى ميرسيسايد، يعيشون الآن على بعد مسافة قصيرة من الأكاديمية في كيركبي - وهو أمر مفيد ليس فقط لأوكلي بل لأخويه هارلي (تحت 12 عامًا) وباركلي (تحت 7 سنوات) المتواجدان في ليفربول أيضًا.

قد يكون أوكلي ابن يوركشاير ، ولديه لهجة لإثبات ذلك ، لكن ليفربول كان دائمًا فريقه.

كان يحب فرناندو توريس عندما كان صبيًا ، حتى أنه كان يربي شعره مثل مهاجم الريدز. لاحقًا ، كان يرتدي قمصانًا تحمل اسمي لويس سواريز أو فيليبي كوتينيو ، بينما صلاح بطبيعة الحال هو المفضل هذه الأيام.

موهبته واضحة. ما ينقصه الحجم يعوضه بالمهارة والمثابرة والوعي.

يقول بريدج ويلكنسون: "أوكلي لاعب جيد حقًا. إنه يسجل الأهداف ويصنع الفرص ويهدد خط الدفاع. المشكلة الوحيدة هي أنه بسبب الإصابة ، لم يكن قادرًا على اللعب كثيرًا ".

غاب كانونير عن الجزء الأكبر من السنة الأولى بسبب إصابة في أوتار الركبة ، والتي منعته من لعب دور في طريق ليفربول تحت 18 عامًا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

عاد في الفترة التحضيرية للموسم ، وتسلح بأول عقد احترافي له - تم توقيعه في يوليو - وأحرز ثلاثية في ظهوره الأول في فوز في مباراة ودية على تشيستر.

قال مؤخرًا: "من الجيد أن أعود. من الواضح أنك حددت أهدافًا لنفسك ، لكن الهدف هو فقط لعب أكبر عدد ممكن من المباريات."

تم اختياره لتمثيل منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا ، وكان من الممكن أن يكون جزءًا من فريق تحت 18 عامًا خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر ، لو لم يعتذر من أجل التركيز على الأداء والحفاظ على لياقته مع ليفربول.

لن يمر وقت طويل بالتأكيد قبل أن يراه المشجعون مع فريق تحت 23 عامًا. الهدافون على أي مستوى لا يقدرون بثمن ، وتوحي بداية كانونير للموسم بوجود إمكانات كبيرة لديه.

يقول بريدج ويلكنسون: "من الجيد أن تكون معروفًا بأشياء أخرى. لكنني أعتقد أنه يفضل أن يكون معروفًا بلعب كرة القدم على أرض الملعب بدلاً من الوقوف بجانبه!"

يوافق الرجل نفسه بالتأكيد ، وهو لا يفتقر إلى الثقة أيضًا.

منذ وقت ليس ببعيد ، طلب أليكس إنجليثورب ، مدرب أكاديمية ليفربول ، من فريق تحت 18 عامًا ملء استبيان يوضح بالتفصيل كيف يرون تطورهم. أين يرون أنفسهم في غضون عام ، في خمسة ، في 10؟

رد كانونير؟ "قلت خمس كرات ذهبية!" ولم يستطع إخفاء ابتسامته.

لا شيء مثل استهداف النجوم ، أليس كذلك؟