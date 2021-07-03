أوكرانيا وإنجلترا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة أوكرانيا وإنجلترا في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 ..

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إنجلترا × أوكرانيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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32' رحيم يراوغ بشكل رائع، يخترق ويلعب كرة عرضية، يشتتها دفاع أوكرانيا، تصل إلى رايس الذي سددها قوووووية ولكن بوشتشان يتصدى لها ببراعة

28' ضربة حرة غير مباشرة لإنجلترا، يلعبها لوك شاو، الكرة تصل إلى كين الذي يسددها برأسه ولكنها تعلو العارضة

21' تمريرات سريعة متبادلة رائعة لإنجلترا، رحيم يمرر الكرة إلى شاو الذي يلعب عرضية ولكنها تمر بسلام على دفاع أوكرانيا

16' أوووووووووه فرصة خطيرة لأوكرانيا، انطلاقة رائعة ليارمتشوك الذي سدد كرة قوية ولكن بيكفورد يتصدى لها وتخرج لضربة ركنية

11' عررررضية من يارمولينكو ولكن رايس يشتت الكرة بنجاح

4' جووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية لإنجلترا! كين يحرز الهدف الأول للإنجليز بعد أن استلم تمريرة رائعة من رحيم، وضعته أمام المرمى وسددها في الشباك

انطلاق المباراة

تشكيل أوكرانيا:

التشكيل| 3-5-2

بوشتشان

ماتفيينكو - كريفستوف - زبارني

كارافايف - سيدورتشوك - شابارينكو - زينشينكو - ميكولينكو

يارمولينكو - يارمتشوك

تشكيل إنجلترا:

التشكيل| 4-2-3-1

بيكفورد

والكر- ستونز - ماجواير - شاو

فيليبس - رايس

سانشو - ماونت - سترلينج

كين

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة أوكرانيا وإنجلترا ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا، والتي ستُقام على ملعب أولمبيكو في إيطاليا