أوفيني يعلن رحيله عن الاتحاد ويكشف عن أسبابه

أوفيني يفسخ عقده مع نادي الاتحاد ويكشف عن أسباب رحيله.

أعلن البرازيلي برونو أوفيني، مدافع نادي الاتحاد السعودي، عن فسخ عقده مع ناديه بشكل رسمي، متحدثًا عن أسباب رحيله عن صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الاتحاد قرر إبعاد أوفيني عن الفريق خلال الفترة الماضية، بعد المستوى غير المقتنع الذي ظهر به خلال أول جولتين بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ليتم التعاقد مع المصري أحمد حجازي.

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أوفيني كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سلسلة تغريدات يتحدث خلالها عن أسباب رحيله عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث جاء نصها كالآتي:

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"انتهت علاقتي اليوم مع نادي الاتحاد بسبب عدم دفع الرواتب، وطوال فترة تواجدي مع الاتحاد، كانت هناك مشكلة في المدفوعات، ووجدنا أنا وعائلتي أن هذه المدة كافية، ولعبت لمدة ما يقرب من عام في هذا النادي العريق".

وتابع: "هناك الكثير من المشاكل الإدارية، ولكن بالرغم من السيناريو الرهيب خارج الملعب، كنت أبذل قصارى جهدي مع الاتحاد لتحقيق أهدافه، ولعبت ما يقرب من 5 سنوات في المملكة العربية السعودية".

برونو اختتم تصريحاته قائلًا: "أريد أن أشكر كل الناس، لأنهم تعاملوا معي بكل لطف، وأيضًا مع عائلتي المتواجدة في المملكة، ولن أنسى أبدًا هذا، والآن حان الوقت لخوض تحدي جديد في حياتي المهنية".

وانضم أوفيني لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خلال يناير 2020، حيث خاض 17 مباراة سجل خلالهم هدفًا، ولكن تم إبعاده عن الفريق بسبب هبوط مستواه الفني بشكل ملحوظ.