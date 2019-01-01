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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أوفيني جاهز للمباريات بعد المشاركة في تدريبات النصر

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عودة اللاعب للتدريبات عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي عاني منها خلال الفترة الماضية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

شهد مران نادي النصر السعودي مشاركة اللاعب البرازيلي برونو أوفيني، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، في تدريبات فريقه الجماعية.

وتأتي عودة اللاعب للتدريبات عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي عاني منها خلال الفترة الماضية.

اللاعب البرازيلي كان قد غاب عن مباراة الفريق الأخيرة في مباراة دوري المحترفين السعودي، أمام نادي الفيحاء والتي فاز بها العالمي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وركز البرتغالي فيتوريا في تدريبات العالمي على تكثيف الجوانب اللياقية، بعد منح اللاعبين إجازة يومًا واحدًا بعد تغلبه على الفيحاء السبت الماضي في ختام منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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 وطلب فيتوريا من لاعبيه في بداية التدريبات الجري على الملعب، وإجراء حركات الإحماء والتسخين وتدريبات لياقية متنوعة، وبعد ذلك قسم لاعبيه إلى مجموعتين، وذلك لأداء تدريبات تكتيكية باستخدام الكرة، واختتم حصته بمناورة طبق فيها عددًا من الجمل الفنية.

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