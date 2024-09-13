البارسا يحق له استعادة نجمه بـ9 ملايين يورو

علق أوسكار مينجويزا، لاعب سيلتا فيجو، على اهتمام ناديه السابق برشلونة باستعادة خدماته في أقرب فرصة، في ظل تألقه الحالي بعد موسمين من رحيله عن كتالونيا.

وأظهر مينجويزا مستويات ثابتة منذ رحيله وحقق بداية جيدة هذا الموسم، بتسجيل هدفين وصناعة 3 تمريرات حاسمة في 4 جولات فقط من الليجا، ليجبر لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا على استدعائه في معسكر منتخب إسبانيا الأخير.

ويمثل مينجويزا حلًا مثاليًا لبرشلونة، نظرًا لأنه يلعب كقلب دفاع وظهير أيمن ولاعب وسط، كما أنه وضع بند بإعادة شراء اللاعب الإسباني مقابل 9 ملايين يورو فقط، بخلاف أنه احتفظ بـ50% من حقوق بيعه مستقبلا.

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وقال مينجويزا في مقابلة مع صحيفة "ماركا": "ليس من السهل أبدًا ترك فريق كبير مثل برشلونة، مع ارتباطي عاطفيًا بالنادي لمدة 15 عامًا. إنه أمر صعب لكنني واجهته بأقصى قدر من الحماس والرغبة".

وأضاف: "العودة إلى برشلونة؟ حاليًا أنا لست قلقًا بشأن أي شيء. أنا أركز على ما أفعله مع فريقي. لدي أهداف واضحة جدًا وهي أن أكون في سيلتا فيجو وأن أحظى بموسم جيد جدًا على المستويين الفردي والجماعي".

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وختم: "برشلونة مع الكثير من اللاعبين الشباب، يلعبون بشكل جيد للغاية وريال مدريد لم يبدأ بالشكل الذي كانوا يرغبون فيه، لكنهم ريال مدريد وسيقاتلون دائمًا من أجل الحد الأقصى".