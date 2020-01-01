أوسكار رودريجيز.. موهبة شابة يطبخها ريال مدريد على نار هادئة

ليس فقط أشرف حكيمي وأوديجارد.. هناك أوسكار رودريجيز في ريال مدريد

في ظل الحديث عن أشرف حكيمي وعودته المنتظرة إلى ريال مدريد ، وموهبة أوديجارد التي ظلت تُطبخ لسنوات حتى نضجت تمامًا، وثروة المعارين التي يمتلكها الفريق الملكي لأندية في إسبانيا وخارجها، يجب الحديث أيضًا عن اسم كبير قادم يدعى أوسكار رودريجيز.

أوسكار رودريجيز أو المعروف إعلاميًا باسم أوسكار هو أحد لاعبي ريال مدريد المعارين، النجم الشاب البالغ من العمر 21 عامًا والذي كان بمثابة شرارة مشرقة في فريق متعثر كليجانيس هذا الموسم في الدوري الأسباني، كان بارقة الأمل لفريقه المعار إليه وكذلك لفريقه الأصلي ريال مدريد.

موهبة أوسكار ظهرت للمتابعين عن كثب للكاستيا خلال السنوات الماضية، ولكن الأداء الكبير مع فريق لا يساعده بالكيفية المطلوبة كليجانيس أكد أنه وصل لمرحلة تسمح بالاعتماد عليه في فريق كبير، أو أخذ خطوة أكبر في مسيرته بداية من الموسم المقبل.

المزيد من الفرق

يستطيع أوسكار اللعب كصانع ألعاب أو جناح، هو أشبه بمارتن أوديجارد لمن يتابع النجم النرويجي مع ريال سوسيداد خلال الموسم الحالي.

في فريق يفتقر إلى الإبداع، يتم وضع عبء ثقيل على كاهلي أوسكار من أجل صناعة فرص أو إنهائها في المرمى بنفسه، وفي 26 مباراة نجح النجم الواعد في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين، أي أنه ساهم في 43% من الأهداف التي سجلها ليجانيس هذا الموسم إما بالتسجيل أو الصناعة.

يمتاز النجم الشاب أيضًا في الركلات الحرة المباشرة، حيث أنه صاحب أعلى معدل في تسجيل الأهداف من ضربات حرة هذا الموسم في الدوري الإسباني، متفوقًا حتى على ليونيل ميسي نفسه من حيث المعدل.

بمراجعة خرائطه الحرارية هذا الموسم ستجده منتشرًا في كل أرجاء الجهة اليمنى من الملعب، أمام الظهير وخلف الظهير ويضم إلى العمق كلما سنحت الفرصة.

ما يميز أوسكار عن بقية زملائه في ليجانيس هو استعداده لاستلام الكرة بغض النظر عن الوضع الذي يقف فيه، يرغب أوسكار دائمًا في التأثير على اللعب ومن أجل أن يفعل ذلك يهدف إلى تلقي الكرة والتحكم فيها.

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في المجمل يجهز ريال مدريد موهبة جديدة وفق سياسته الجديدة التي تهدف إلى الاستثمار في الشباب لا البحث عن اللاعبين الجاهزين في أندية أوروبا، ويبدو أن استثماره سيكون ناجحًا.